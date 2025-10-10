ドジャース夫人会がSNSで観戦報告【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャース夫人会は9日（日本時間10日）、インスタグラムを更新し、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦の観戦に訪れたことを報告した。集合写真には大谷翔平投手の妻・真美子夫人も登場。大谷の背番号「17」のTシャツを着用して声援を送るようだ。夫人会は「地区シリーズ第4戦、行くぞボーイズ・イン・ブルー!!!