いよいよ10月13日（月）で閉幕する「関西・大阪万博」。大盛況で、駆け込みで訪れる人も多いほどです。編集部では、Instagramでも話題になっていた絶品グルメやスイーツを厳選し、みんなの万博の思い出をご紹介します。あの感動をもう一度。大阪万博の思い出まとめ10月13日に閉幕する大阪・関西万博。訪れた人が「大満足した」というパビリオンとグルメやスイーツをまとめました。駆け込みで行く人はぜひ、参考に！思い出に浸っ