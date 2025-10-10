「レトロな高級車」仕様にも仕立てられる！トヨタは2025年9月1日、コンパクトカー「アクア」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。発売直後から高い注目を集め、同年9月の「乗用車ブランド通称名別順位」では16位にランクインし月間販売台数は4587台を記録、根強い人気の高さを改めて示しました。【画像】めちゃ渋イイ！ これが“レトロ内装”なトヨタ新型「コンパクトカー」です！（30枚以上）デビューか