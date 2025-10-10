１９７０〜８０年代のブームを担い、今も活躍をしているアイドルに当時の思い出と現在の活動を聞く連載企画「今も輝いてアイドル伝説」。第６回は１２年目を迎えたテレ東の長寿情報番組「なないろ日和！」のＭＣとして今も活躍中の俳優で歌手・香坂みゆき（６２）が登場します。２０２３年４月には還暦記念「ＳＷＥＥＴ６０ＴＨＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＬＩＶＥ」を開催。現在も、精力的にライブ活動を行うなど「今が、一