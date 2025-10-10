＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー唯一の日本大会の初日、日本勢最上位に付けたのは金谷拓実だった。5バーディ・2ボギーの「69」で回り、首位と1打差の3アンダー・4位タイで滑り出した。〈写真〉実は超フックグリップ！金谷拓実はこう飛ばす台風22号の影響で、朝から強い風が横浜CCに吹き込んだ。そのなかで、金谷はスタートからバーディを奪取。続