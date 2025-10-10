イスラエル政府は、トランプ政権が示したガザ地区の戦闘終結に向けた和平案の「第一段階」を承認しました。24時間以内に停戦が発効する見通しです。【映像】喜びをあらわにするガザ住民イスラエル政府は9日夕方から閣議を開き、ガザ地区の和平案の「第一段階」の合意を承認するか協議しました。そして10日未明、イスラエル首相府はSNSで「政府は全ての人質の解放に関する概要を承認した」と投稿し、和平合意を承認したことを明