【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,358.42 ▼243.36（10/9）NASDAQ：23,024.63 ▼18.75（10/9） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って下落しました。ハイテク株を中心に好調な推移が続いていたため、株式相場の過熱感が意識され、主力株に利益確定の売りが出ました。ダウ平均は、20ドル高の46,622ドルと小幅高で取引を開始しました。朝高後は下落に転じ、その後は軟調な展開となりまし