●岡村隆史を「必死になれる状況」に「放り込む」 フジテレビ『めちゃ×2イケてるッ!』(1996〜2018年)の総監督として知られる片岡飛鳥氏(とぶとりっぷ合同会社代表)が、映像コンテンツ制作会社・UNITED PRODUCTIONSで講義を行った。片岡氏が手がけるナインティナイン・岡村隆史を長期にわたり追いかけた番組『めちゃ×2メチャってるッ! 〜Let's Do MECHA again!』(FODで10月10日配信スタート)の制作に参加している同社は「日本一の