歌手の木村カエラが１０日までに自身のＳＮＳを更新。意外な“特技”を公開した。インスタグラムで「一つ編み物完成したよ」と伝えた木村。「きのこ柄。頭に被（かぶ）るスカーフ？これなんていうんだ？」と記し、黒いレース編みにしたバブーシュカをつけた姿や、編んでいる行程のショットなどをアップした。この投稿には「手編みっっ！」「すごっ！」「天才すぎませんか？」「可愛いの天才」「器用すぎます」「めちゃくちゃ