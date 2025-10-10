【本日の見通し】ドル高円安継続、週末前の調整には注意 ドル円はNY朝方に高市新総裁発言を受けて急落の場面も切り返して高値をわずかに更新、その後も高値圏推移としっかりの展開が続いた。高市新総裁は行き過ぎた円安を誘発するつもりはないと発言し、一時円買いとなった。もっとも従来姿勢から大きく変化したものではないとの認識が広がり、切り返す展開となった。ロンドン朝に153円22銭まで上昇したドル円は、高市