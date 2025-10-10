女子プロレス「マリーゴールド」は１０日、「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）の全対戦カードを発表した。メインイベントは、ＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイが岩谷麻優と運命の再会マッチに決まった。両者は７年半ぶり８度目の対戦。過去はイヨが「紫雷イオ」として３勝２敗２引き分けと勝ち越している。また、後藤智香の対戦相手が「大物Ｓ」。メガトンのシングルマッ