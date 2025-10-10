２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。デイリースポーツ評論家が２日間にわたって関門突破を占う。第１回は「投手編」。◇◇阪神の投手陣はシーズン終盤の投球を見ても、万全の状態でＣＳに臨めると思いますね。リリーフ陣もうまく休ませることができました