２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。デイリースポーツ評論家が２日間にわたって関門突破を占う。第１回は「投手編」。◇◇阪神は先発もリリーフも頭数がそろっており、他チームよりも投手陣に余裕がある。ＣＳファイナルＳでも、その投手陣がレギュラーシ