福岡のローカルチェーン「天麩羅処ひらお」。直営のみでフランチャイズ展開をしないのが同店のポリシー（著者撮影）【写真を見る】揚げたてサックサクの天ぷらがおいしそう！ ひらおの一番人気メニューはこんな感じ出張先で立ち寄りたいチェーン店を紹介する本連載、第20回は福岡を拠点にするフリーライター・エディターの佐々木恵美が、行列の絶えない福岡のソウルフード「天麩羅処ひらお」を紹介する。並んででも食べたい