○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国内企業物価指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値） ※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出 ※日・閣議 ※台湾市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：Ｅ・ＪＨＤ，コシダカＨＤ，カネ美食品，キャンドゥ，ＪＩＮＳＨＤ，ビックカメラ，ニッケ，ツルハＨＤ，アレンザＨＤ，大有機