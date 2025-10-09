糖尿病が原因で起きる目の合併症を「糖尿病網膜症」と言います。予防のためにも「糖尿病と診断されたら、目の検査は“マスト”」と語るのは、糖尿病・内分泌内科りんごの花クリニックの武井先生。その理由を詳しく聞かせてもらいました。 監修医師：武井 真大（糖尿病・内分泌内科りんごの花クリニック） 信州大学医学部医学科卒業、信州大学大学院医学系研究科修了。その後、信州大学医学部附属病院などで生活習慣病に特化