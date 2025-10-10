― ダウは243ドル安と4日続落、政府機関閉鎖の長期化を警戒し利益確定売りが優勢 ― ＮＹダウ 46358.42 ( -243.36 ) Ｓ＆Ｐ500 6735.11 ( -18.61 ) ＮＡＳＤＡＱ 23024.62 ( -18.75 ) 米10年債利回り4.140 ( +0.022 ) ＮＹ(WTI)原油 61.51 ( -1.04 ) ＮＹ金 3972.6 ( -97.9 ) ＶＩＸ指数16.43 ( +0.13 ) シカゴ日経225先物 (円建て)48660 ( -140 ) シカゴ日