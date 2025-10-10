強烈な一発を放ってから一年。あの時の代役からレギュラーとして成長を遂げた若武者がいる。巨人・中山礼都内野手（23）。昨季は負傷で出場が叶わなかった吉川の穴を埋めたが、今季はシーズン途中から右翼に定着し、打線でも欠かせない存在になった。チームとしても立場が変わった今季。セ・リーグ覇者で待ち受ける立場から、3位から日本一を目指す戦いが始まる。11日からのCSファーストS。昨年輝きを放ったDeNA相手に鍵を握る