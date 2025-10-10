頼りになる戦闘民族が特大トップを獲得し今期2勝目。10月9日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が、序盤に大きなリードを築き、南入りしても次々と加点に成功。対局者を圧倒した。【映像】こんなことあるの…優の“圧倒的加点”に実況ドン引きの瞬間当試合は起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、優、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、EARTH JETS