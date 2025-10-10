FRUITS ZIPPERが3都市4公演をまわるグループ初のアジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025『We are FRUITS ZIPPER』」が、2025年10月8日、台北・Zepp New Taipeiにて開幕した。【写真】オフでこの美しさ…！鎮西寿々歌と“お兄ちゃん”との再会ショット約2年半ぶりの単独ライブ開催となった台北は、満員の会場に開演前から熱気が満ちあふれていた。Overtureとともに新衣装を纏ったFRUITS ZIPPERがステージに現れると大