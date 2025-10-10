「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で相手の失策で好機を拡大。だが先制点を奪うことはできなかった。先頭のコールが右足首に死球を受けて出塁。キケ・ヘルナンデスの打球は二遊間を抜けそうだったが、フィリーズの二塁手・ストットがスライディングキャッチで好捕し、倒れ込みながら二塁へトス。走者が入れ替わり、パヘズは空振り三振に