10月7日、有明アリーナ。SVリーグ初代王者であるサントリーサンバーズ大阪は、イタリアの欧州王者ペルージャを迎えていた。「RAN」会場では、サントリーの郄橋藍の応援ボードを手にした女性の並びに、ペルージャの石川祐希の応援ボードを持った女性もいた。彼女たちにとっては祝祭だろう。ペルージャの強さを肌身に感じた郄橋藍photo by Noto Sunao（a presto）「郄橋藍 vs 石川祐希」日本の二大バレー