地区シリーズ第4戦米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦を行った。3回にはアクシデントが発生。「7番・左翼」で先発出場した31歳のコールが死球を受け、その場で悶絶。それでも立ち上がって出場を続けた。3回先頭で右打席に立ったコール。カウント0-2から右足に死球を受けた。その場に倒れ込んで苦悶の表情を浮かべた。球場は騒然。それでも、しばらくすると立ち上がり、自