10月10日は銭湯の日。この日は1991年に東京都公衆浴場業生活衛生同業組合によって制定された。スポーツで汗をかいたあとに入浴すると健康促進につながることから、1964年に開催された東京オリンピックの開幕日である10月10日が選ばれたのだという。この記事では、銭湯の日にちなみ、女性芸能人がSNSに投稿した入浴ショットを紹介する。【写真】宇賀なつみ、柏木由紀、さとう珠緒…美女芸能人たちの入浴ショット■宇賀なつみ