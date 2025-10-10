ドジャース夫人会のインスタグラムが9日（日本時間10日）に更新され、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨むチームにエールを送った。投稿では「地区シリーズ第4戦…さあ、ドジャースの皆さん、始めよう！」とし夫人会メンバーが青空の下、勢ぞろいした写真をアップ。この日「1番・DH」で先発出場の大谷翔平投手の妻・真美子さんの姿も見える。後列右から3人目で、大谷の背番号「17」が大きく描かれた黒のTシャツを