子育てのイライラを減らすには、自分自身の感情パターンを明確にする必要がある（写真：metamorworks／PIXTA）【相談】朝の慌ただしい時間、子どもがのんびりと着替えている様子を見ると、つい「早く！」と声を荒らげてしまいます。夕方は疲れて帰宅した時に散らかったリビングを見てため息が出て、夜はなかなか宿題に取り掛からない子どもに「まだやってないの？」と苛立ちを隠せません。「また怒ってしまった」「もっと穏やかで