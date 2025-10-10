レアル・マドリー（ラ・リーガ）に所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールの自宅が火事になった。スペイン『MARCA』によると、現地時間9日の朝、スペインのマドリード州にあるアルコベンダス内の住宅街にあるヴィニシウスの自宅から煙が上がり、発見者が消防署へ通報した。火災はヴィニシウス宅の地下1階にあるサウナの天井裏から発火したとされており、報道によれば地下1階もしくはサウナ部屋が全焼したという。現場に