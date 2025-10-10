バスケットボール男子の米国代表監督にプロNBA、ヒートのエリック・スポルストラ監督（54）が就任する見通しだと9日、スポーツ専門局ESPNが伝えた。米国代表は2028年ロサンゼルス五輪で6大会連続の金メダルを目指す。スポルストラ監督は08年から率いるヒートを2度の優勝に導いた。昨年のパリ五輪では米国代表のコーチを務めた。（共同）