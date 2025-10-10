◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が、３週連続の予選落ちから巻き返しを狙う。９月のゴルフ５レディスで４位に入った後、２週前のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンまで３週連続の予選落ちした。試合がなかった先週は徳島県の実家に帰省し、リフレッシュ。ピラティスやトレーニングなどを行い、終盤戦の