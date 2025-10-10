日々、ラーメンを食べる動画の投稿を続ける青森県弘前市出身の人気ユーチューバーＳＵＳＵＲＵ（ススル）さん（３２）の企画するイベント「ＳＵＳＵＲＵラーメンフェス」が３１日〜１１月４日、青森市の青い海公園で開催される。ＳＵＳＵＲＵさんが凱旋（がいせん）への意気込みやこれまでの足取りについて語った。（聞き手村山航太）今年は「ＳＵＳＵＲＵＴＶ．」を始めてから１０周年。節目の年だからこそ、故郷に錦を飾