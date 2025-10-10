すぐマウントを取る人、思い込みが激しい人、なんでも断定口調で決めつける人など、職場にはさまざまなタイプの人間がいる。付き合うと心がすり減るばかりだが、そんなモンスターがよく使う「あるフレーズ」を知っておけば、あらかじめ距離を取ることができる。関わると危険な人を見抜ける、そのサインとは？※本稿は、ぱやぱやくん『「誰かの気持ち」を考えすぎない』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。職場のモンスター