パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平案を巡り、イスラエル政府は閣議で人質の解放やイスラエル軍の撤退などを含む「第1段階」の合意を承認しました。これにより、24時間以内に第1段階の停戦が発効し、イスラエル軍が指定された地域まで撤退するとともに停戦後72時間以内に人質の解放が始まるということです。閣議には、アメリカのウィトコフ中東担当特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏も出席していました。