アメリカのトランプ大統領は与野党の対立により政府機関の一部閉鎖が続いていることを受け、野党・民主党が推進する政策の廃止に言及しました。アメリカ・トランプ大統領：民主党の政策だけを恒久的に廃止する。共和党が支持していない、民主党で好評な政策を廃止する。与野党の対立により「つなぎ予算」が通過せず、政府機関の一部閉鎖が続いていることを受け、トランプ大統領は9日、民主党推進の政策を恒久的に廃止すると述べ、