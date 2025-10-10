正社員とパートの収入構造の違い 稼ぎだけでは見えない差に注目ファイナンシャルフィールド

正社員とパートの収入構造の違い 稼ぎだけでは見えない差に注目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 時給制が主流のパートと正社員の収入構造の違いについて筆者が解説している
  • 正社員は賞与や有給休暇退職金などの福利厚生が充実している場合が多い
  • パートは社会保険に加入する義務があり、手取りは約21万円前後になるそう
  祖父から生活費用にと毎月「10万円」が振り込まれます。一人暮らしでバイトもしているので余った分は貯金に回しても問題ないですか？
    祖父から生活費用にと毎月「10万円」が振り込まれます。一人暮らしでバイトもしているので余った分は貯金に回しても問題ないですか？ 2025年10月9日 11時20分
  来年受け取る退職金、「一括だと税金が12万円」「分割だと800万円以上」と、税金の差が大きくて驚いています。なぜこんなに差が出るのでしょうか？
    来年受け取る退職金、「一括だと税金が12万円」「分割だと800万円以上」と、税金の差が大きくて驚いています。なぜこんなに差が出るのでしょうか？ 2025年10月7日 9時10分
  年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金をもらいながらアルバイトをした場合の所得税についてです。
    66歳。毎月15万円の年金をもらいつつ、アルバイトで年間90万円ぐらい稼いだら、所得税も高くなる？ 2025年10月8日 8時10分
  父が他界し「8000万円」の財産があります。母が全額相続すれば、税額が「1億6000万円」も軽減されるそうです。相続税がお得なら、全額"配偶者"が受け取るべきですよね？ 注意点も解説
    父が他界し「8000万円」の財産があります。母が全額相続すれば、税額が「1億6000万円」も軽減されるそうです。相続税がお得なら、全額"配偶者"が受け取るべきですよね？ 注意点も解説 2025年10月5日 13時40分
