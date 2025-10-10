スポーツにおける「流れ」は客観的な存在ではない？スポーツではしばしば「流れ」という言い方で、チームの状態や個人のプレーを左右する見えない要素が語られる。たとえば、プロ野球のクライマックスシリーズ(CS)が間もなく開幕するが、9月7日の時点でスピード優勝を決めた阪神タイガースは「流れが来ている」チームと言われている。一方、CSまで時間が空いてしまうことから、その「流れ」がなくなってしまうという懸念の声もある