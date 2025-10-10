アイスダンスRD演技する吉田唄菜（左）、森田真沙也組＝トビリシ（共同）【トビリシ共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）トリアレティ杯第1日は9日、ジョージアの首都トビリシで行われ、アイスダンスのリズムダンス（RD）で吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が自己ベストの69.69点で5位につけた。フリーは10日に実施する。女子ショートプログラム（SP）の渡辺倫果（三和建装・法大）は49.95点