ガザ地区の和平案の「第1段階」が合意されたことを受け、中部のデイルアルバラで避難を続ける女性がANNの取材に応じ、「瓦礫でも家に帰りたい」と訴えました。【映像】攻撃を受け瓦礫だらけになった現地の様子「（合意を聞いて）私たちは嬉しかった。子どもたちは興奮して跳ね回っていた。たとえ瓦礫であっても、家に帰りたい。ガザ復興には一生かかるだろう。私が死ぬまでかもしれない」（アマル・アブ・アッシさん＜28＞、以下