ベンチに横一列で座る2歳の3つ子の女の子に、お父さんがスプーンで順番にアイスを食べさせてあげる動画「アイスを待っている姿が雛鳥みたいでめんこいです」が、39.4万回再生を超える反響を呼んだ。まるでエサを待つ雛鳥かのような姿に、「可愛いの大渋滞」「行儀良く待つ小鳥ちゃん達」「ずっと見ていられます」などとコメントが寄せられた。動画を撮影した当時の状況や3つ子の普段の様子などについて、お母さんに話を聞いた。