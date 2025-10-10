¤¯¤»¤¬¶¯¤¯½Ì¤ìÌÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶âÈ±½÷À­¤¬¡¢½ÌÌÓ¶ºÀµ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÈþÍÆ»Õ¤Î»Ü½Ñ¤Ç¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸¶½É¤ÎÈþÍÆ¼¼¡ØKon.¸¶½É¡ÙÂåÉ½¡¦¹ÃÈå¤Ä¤è¤·¤µ¤ó¡Ê@kon__kai¡Ë¤Ç¡¢¡Ö½ÌÌÓ¶ºÀµ¤Ç¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢47.9Ëü¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û¤¯¤»¤¬¶¯¤¯½Ì¤ìÌÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶âÈ±¤¬