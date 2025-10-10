得点を喜ぶオーストリアの選手（左）＝9日（ロイター＝共同）【ベルリン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は9日、各地で行われ、H組でオーストリアはサンマリノに10―0で圧勝し、初戦から5連勝で勝ち点15とした。ボスニア・ヘルツェゴビナはキプロスと2―2で引き分け、勝ち点13。C組はデンマークとスコットランドがともに勝ち、2勝1分けの勝ち点7に伸ばした。デンマークはベラルーシを6―0