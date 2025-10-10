旅客便の遅延が目立つ米空港の掲示板＝8日、ワシントン近郊（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ダフィー米運輸長官は9日、予算切れに伴う連邦政府の一部閉鎖の影響で、欠勤する航空管制官が増え、旅客便の遅延が増加していると危機感を示した。議会上院はこの日もつなぎ予算案の採決に進むための動議を否決した。否決は7回目。トランプ大統領は野党民主党への非難を続け、再開への機運は高まっていない。多くの連邦職員は閉