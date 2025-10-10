■台風23号台風23号は10日朝6時現在、南大東島の東海上を北上しています。11日(土)にかけては沖縄や奄美にさらに接近する見通しです。その後は進路を東に変えて、12日(日)から13日(月)にかけては西日本・東日本の南を進むでしょう。台風の進路次第では、西日本・東日本でも雨や風が強まる可能性があり、伊豆諸島は再び台風が直撃するおそれがあります。今後も最新の情報にご注意ください。◎全国の天気北海道と東北北部、西日本は