「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが新規投稿され、恒例の集合写真がアップされた。地区シリーズ第４戦は、大谷翔平の妻・真美子さんが背番号１７がプリントされたＴシャツを着用し、穏やかな笑みを浮かべている。センターにはベッツのブリアンナ夫人が中腰で写るなど、全員が笑顔だ。米ファンも「真美子