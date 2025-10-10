朝のドル円153円00銭台、NY市場で一時円買いも切り返す＝東京為替 朝のドル円は153円00銭台での推移。NY市場で153.23を付けた。NY朝方には高市新総裁の行き過ぎた円安を誘発するつもりはないとの発言が報じられて、一時152円10銭台まで下げたが、切り返して上昇。 USDJPY 153.06