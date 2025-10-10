【WWE】RAW（10月6日・日本時間7日／テキサス・ダラス）【映像】悲し気な日本人美女レスラー、アシストで勝利も日本人女子レスラー同士の激突で、波紋を呼ぶ“狡猾＆露骨“なアシストが炸裂。リング下からの手出しに、ファンの怒りの矛先は「レフェリーが一番の敵」「レフェリー止めろよ」とレフェリーへ向かった一方、勝者が浮かべた悲し気な表情が印象的だった。 WWE「RAW」で行われたイヨ・スカイ対カイリ・セインの元