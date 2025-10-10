今年のノーベル文学賞が発表され、現代ハンガリー文学を代表する作家、クラスナホルカイ・ラースロー氏が選ばれました。【映像】クラスナホルカイ・ラースロー氏の作品スウェーデン・アカデミーは9日、今年のノーベル文学賞をハンガリーの作家、クラスナホルカイ・ラースロー氏（71）に授与すると発表しました。選考理由について、「終末的な恐怖の中で、説得力のある先見的な作品により芸術の力を再確認させた」と説明して