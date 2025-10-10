今回は、自称会社員の彼氏を尾行した結果についてのエピソードを紹介します。彼氏が一体何者なのか知りたくて…「付き合って半年で年下の彼氏からプロポーズされましたが、彼氏に関し引っかかることが多々あります。というのも彼氏は在宅勤務をしているそうですが、仕事をしている様子は一切なく……。怪しく思って彼氏の勤務先という会社に連絡してみたけれど、彼氏はなんと在籍していなかったんです。家族もいないみたいだし……