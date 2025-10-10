10月10日（金）の『ザワつく！金曜日』では、好評企画「どんどん高くなる選手権」を放送。今回は「栗スイーツスペシャル」と銘打ち、秋の味覚・栗を使ったスイーツを番組が厳選。その価格を当てるクイズに、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が挑んでいく。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！もっとも近い答えを出したら10ポイントだけでなくスイーツの試食もゲットでき、値段をピタリと当てたら100ポイ