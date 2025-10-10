肩こりや疲労感、そして呼吸の浅さに悩んでいませんか？ その原因は意外にも、胸の前にある「大胸筋」かもしれません。大胸筋が凝り固まると胸郭の動きが制限され、呼吸が浅くなって酸素の巡りが悪化。結果、代謝が落ち、肩こりや全身のだるさにもつながります。そんな不調を一度に解決できるのが、大胸筋をゆるめる簡単ストレッチ。胸をゆるめれば呼吸が深まり、代謝アップや肩こり改善まで叶うと、まさに一石三鳥です。🌼