男性は、キスの仕方によって相手をどれくらい本気で思っているのかがわかります。そこで今回は、彼のキスでチェックする「愛され度」を診断してみましょう。あなたの彼は、どのタイプに当てはまるのか、１つずつ試してみてくださいね。｜穏やかな表情を浮かべる男性がキスをするとき、柔らかくて穏やかな表情を浮かべていたら、相手に対する愛情がいっぱいになっています。本気で好きな女性とのキスは、男性にとっても幸せな時間で